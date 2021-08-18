Тысяча вакцинировавшихся от коронавируса россиян получат по 100 тысяч рублей

Правительство РФ объявило о лотерее, в которой смогут принять участие все совершеннолетние, привившиеся от коронавирусной инфекции. Тысяче соотечественников, которых случайным образом определит компьютер, раздадут денежные призы в размере 100 тысяч рублей каждый, сообщается на сайте кабмина. Пройдет лотерея с 1 сентября по 1 декабря, участники будут идентифицироваться по уникальному номеру из Единого регистра вакцинированных. Для того, чтобы претендовать на приз, вакцинироваться нужно успеть до старта кампании.

"Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких", - приводятся слова профильного вице-премьера Татьяны Голиковой.

Информация о призах победителям поступит в аккаунт на сайте госуслуг. Оператором розыгрыша призов выступает АО "Гознак". Организаторы обещают, что выплаты поступят на счета победителей в течение полугода с даты проведения лотереи. Ее официальный сайт – бонусзаздоровье.рф.