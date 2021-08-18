"Одумайтесь! Что вы делаете?!": Миронов выступил против вакцинации детей от COVID-19 "неиспытанным препаратом"

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов в ходе прямой линии в соцсетях выразил мнение, что принуждение к вакцинации от коронавируса в России провоцирует антипрививочные настроения, а попытки прививать ими детей и подростков социально опасны.

Сам Миронов рассказал, что сделал уже вторую прививку препаратом "Спутник V", но подчеркнул, что это его личный выбор. По его словам, однажды после прививки от гриппа он "на четыре месяца загремел в больницу и чуть не остался инвалидом".

"Повторю: это мое личное решение и такой выбор без всякого принуждения должен сделать каждый — в зависимости от жизненного опыта, состояния здоровья, противопоказаний, своих воззрений, в конце концов. Считаете, что они ошибочны? Так разубедите людей, докажите важность вакцинации! Принудиловка, административный произвол — признак слабости позиции, дефицита аргументов, что лишь усиливает недоверие людей к власти в целом, и вакцинации в частности", — считает Миронов.

Отдельно он возмутился планами по вакцинации детей.

"Так хочется крикнуть: "Одумайтесь! Что вы делаете?!". Не будите лихо, пока оно тихо! За своих ребятишек родители вас порвут", — заявил Миронов.

По его словам, он сам, как "отец троих детей и дед четырех внуков", не позволит "никому никого колоть неиспытанным препаратом".

"Экспериментируйте на своих детях, если так охота, а наших оставьте в покое", — призвал Миронов.

Парой дней ранее директор Центра имение Гамалеи Александр Гинцбург объявил о планах к 15 сентября зарегистрировать детскую вакцину от коронавируса, которую можно будет применять к школьникам. Он высказал опасение, что центр могут заставить делать третью фазу испытаний на выборке в 3 тысячи человек, и тогда препарат зарегистрируют позже.