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К началу учебного года в Петербурге откроют новые детские сады

фото ЗакС политика К началу учебного года в Петербурге откроют новые детские сады

К 1 сентября в Петербурге начнут работу 15 новых детских садов, в которых будет 2205 мест, передает пресс-служба Смольного. С начала календарного года удалось построить еще три детсада. Наконец до истечения 2021 года откроются еще восемь учреждений для дошкольников.

"Развитие дошкольного образования – один из приоритетов для города. Мы должны обеспечить малышам возможность посещать детский сад", - приводится цитата губернатора Александра Беглова.

По расчетам чиновников, в новом учебном году в детские сады будут ходить свыше 293 тысяч маленьких петербуржцев.

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