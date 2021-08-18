К началу учебного года в Петербурге откроют новые детские сады

К 1 сентября в Петербурге начнут работу 15 новых детских садов, в которых будет 2205 мест, передает пресс-служба Смольного. С начала календарного года удалось построить еще три детсада. Наконец до истечения 2021 года откроются еще восемь учреждений для дошкольников.

"Развитие дошкольного образования – один из приоритетов для города. Мы должны обеспечить малышам возможность посещать детский сад", - приводится цитата губернатора Александра Беглова.

По расчетам чиновников, в новом учебном году в детские сады будут ходить свыше 293 тысяч маленьких петербуржцев.