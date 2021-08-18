Станцию метро "Технологический институт-1" откроют с отставанием от сроков

Вестибюль станции петербургского метрополитена "Технологический институт-1", располагающейся на "красной" Кировско-Выборгской линии, сможет принять пассажиров в декабре нынешнего года, передает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на чиновников из КРТИ. Таким образом, первоначально планировавшиеся сроки окончания работ будут сдвинуты.

В Смольном объясняют отставание от графика, в частности, банкротством организации "СМУ-9 "Метрострой", что помешало установить производимые ею эскалаторы. Среди других причин задержки ремонта называются сопряженные с пандемией коронавируса ограничения и выявленные протечки, потребовавшие дополнительных усилий со стороны подрядчика. К последнему у чиновников имеются конкретные письменные претензии, конфликт находится в стадии разрешения.

По словам главы КРТИ Андрея Левакина, причины отставания ремонта от графика "объективные". Реконструкция станции ведется с апреля прошлого года.