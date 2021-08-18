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В Петербурге начали изготавливать новую экологичную одноразовую упаковку

фото ЗакС политика В Петербурге начали изготавливать новую экологичную одноразовую упаковку

Петербургская компания "ПолиКап" начала производство эко-упаковки нового поколения, передает РБК. Речь идет об одноразовых стаканчиках, создаваемых из непромокающего финского картона. Ожидается, что такая посуда будет обходиться оптовым покупателям в лице заведений общепита дороже привычной упаковки. Одним из ее преимуществ является то, что она на 100% пригодна к вторичной переработке.

До конца года организация, чей офис расположен в исторической части города, рассчитывает выпускать до 2,2 млн стаканчиков в месяц, а в более отдаленной перспективе – до 6,6 млн. Отмечается, что мощности предприятия на сегодняшний день заняты наполовину. Инвестиции в проект составили 100 млн рублей.

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