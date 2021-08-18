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Володин счел причиной распада СССР популизм, демагогию и слабость Горбачева

фото ЗакС политика Володин счел причиной распада СССР популизм, демагогию и слабость Горбачева

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал распад СССР трагедией и заявил, что к этому привели "предательство элит", популизм, демагогия и "слабость как политика" президента Советского Союза Михаила Горбачева.

Володин начал рассуждения с фразы: "Пора признать: демагогия и популизм разрушительны". По его версии, говоря о событиях 1991 года, стоит вспоминать о революции 1917 года. Он считает, что в эти два периода "произошло предательство элитами интересов народа и государства".

"Где были те секретари обкомов, ЦК КПСС? Где был Верховный Совет? В непростое время — практически все разбежались, отсиделись в отпусках, когда надо было принимать решения. Партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы, если так можно назвать идеологию партии, предала страну и ее граждан. Развалу СССР способствовала слабость Горбачева как политика, его неспособность быть настоящим лидером страны. Он не смог сплотить политические силы в сложное для страны время и сохранить государство", — считает Володин.

Также спикер нижней палаты рассуждал о качествах, которые должны быть присущи лидерам стран: он выделил порядочность, компетентность, "умение принимать решения и брать ответственность на себя", а еще "любовь к своей стране".

"Обладал ли в то время кто-то из руководства Советского Союза всеми этими качествами? Вместо того, чтобы попытаться бороться за сохранение страны, они ее дружно развалили", — убежден Володин.

Он заявил, что распад СССР — это трагедия, и "этого не должно повториться". По его мнению, в России "сегодня нет монополии на власть, есть многопартийность", есть "конкуренция различных политических сил" и "свобода слова".

19 августа исполнится 30 лет с начала августовского путча 1991 года, за которым последовало подписание Беловежских соглашений и распад СССР. Горбачев выступил с заявлением, в котором он возложил ответственность за развал страны на организаторов путча.

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