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Новости 17:38

Смольный закупит пылесосы за 309 тысяч рублей

фото ЗакС политика Смольный закупит пылесосы за 309 тысяч рублей

Администрация губернатора Петербурга планирует приобрести десять пылесосов для уборки помещений Смольного. На бытовую технику выделили 309 тысяч рублей, следует из извещения о проведении электронного аукциона на портале госзакупок, размещенного 18 августа. Заявки принимаются до конца месяца. 

Всего администрация ищет десять пылесосов. Каждый оценили в 30 990 рублей. Это должен быть напольный пылесос для сухой уборки весом не более 13 килограммов. В комплект должны входить шланг длиной 2,5 метра, удлинительные трубки не менее 0,9 метра, а также насадки для пола, фильтр и многоразовый мешок для сбора пыли. В качестве примера в закупке указали Karcher T12/1. 

В последний раз Смольный закупил пылесосы в январе 2021 года. Тогда администрация искала точно такое же оборудование в количестве десяти штук. В начале года они обошлись дешевле. ООО "Севентек интеграция" отработала заявку за 190 тысяч рублей, при максимальной цене в 299 тысяч рублей. После этого Смольный разместил еще две закупки на поставку комплектующих для этих пылесосов на общую сумму в 405 тысяч рублей. 

Константин Леньков

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