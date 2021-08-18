В Калининском районе начался капремонт заброшенной "сталинки"

В двухэтажном доме №4 по улице Жукова (примыкающей к петербургскому историческому району Полюстрово) начались работы по капитальному ремонту без информационного щита, передает строительное издание "Канонер". Здание, возведенное в конце 1930-х годов, в последние годы пребывало в аварийном состоянии и никак не использовалось. Более того, не до конца известно о его изначальном назначении.

В настоящее время сооружение стоит без крыши. Отмечается, что здание с аукциона минувшей зимой приобрел гражданин по имени Анатолий Бернштейн. Его имя и фамилия совпадают с именем и фамилией человека, руководящего патриотической организацией "Ленрезерв", которая базируется в шаговой доступности от ремонтируемого дома.