Петербург "вернул" Москве лидерство по числу новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 058 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 144 случая инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончался 791, а сумели поправиться 24 017 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 2142 новых больных, в Петербурге – 1563 (на 73 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 949. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 5355 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 32 (накануне – 40).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.