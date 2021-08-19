Google вновь получил миллионные штрафы за неудаление противоправного контента

В Москве судья мирового участка № 422 Таганского района вынес ещё два постановления по искам Роскомнадзора в отношении Google, уведомляет объединённая пресс-служба столичных судов.

Компанию в очередной раз признали виновной в административном нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ).

По двум искам интернет-регулятора компания должна будет выплатить 4 млн рублей штрафа.

Обновлено в 12:40.

Компанию оштрафовали ещё на 6 млн рублей.

Сумма санкций, наложенных на Google, уже превышает 20 млн рублей.