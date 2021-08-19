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Макаров: Путч стал прологом и катализатором распада СССР

фото ЗакС политика Макаров: Путч стал прологом и катализатором распада СССР

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 19 августа, в день тридцатилетия "Августовского путча", высказался о своем отношении к тем событиям.

Председатель городского парламента уверен, что политика Михаила Горбачева "запустила саморазвивающиеся, хаотические процессы". Государственный комитет по чрезвычайному положению стал следствием отсутствия вдумчивого диалога между властью и народом, считает Макаров.

"Какие бы благие цели ни преследовали лидеры ГКЧП, их действия стали прологом и катализатором величайшей геополитической катастрофы XX века – распада Союза Советских Социалистических Республик. Путч стал знаком нестабильности союзного центра и подтолкнул республики дистанцироваться от надвигающегося, как им казалось, хаоса. Этим немедленно воспользовались региональные политики-популисты, быстро поднявшие на знамя лозунги примитивного национализма. В декабре в Беловежской пуще умерла советская сверхдержава, изначально строившаяся на принципах равенства и социальной справедливости", - передает слова спикера пресс-служба Заксобрания.

Макаров добавил, что оценку участникам тех событий даст суд истории.

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