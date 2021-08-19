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Новости 12:57

Петербург принял новую партию вакцин "КовиВак" и "Спутник Лайт"

фото ЗакС политика Петербург принял новую партию вакцин "КовиВак" и "Спутник Лайт"

Петербургские чиновники получили поставку вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в количестве 132904 комплектов. Особенностью ее является то, что для иммунизации достаточно одной, а не двух инъекций, и, кроме того, именно ее рекомендуют для ревакцинации.

Вместе с тем в город привезли 6240 доз вакцины "КовиВак", производимой центром имени Чумакова, передает пресс-служба Смольного.

"Необходимо наращивать темпы прививочной кампании, особенно в преддверии нового учебного года. Сегодня для этого есть все возможности: Петербург полностью обеспечен вакцинами, работают 165 прививочных пунктов", - проккомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Согласно новейшей справке от городского правительства, разосланной 19 августа, с начала пандемии вакцинировалось более 1,427 млн петербуржцев, а полностью прошли процедуру более 1,288 млн из них. Запас свободных доз оценивается в 235 520.

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