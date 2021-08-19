В работе администрации Красного Села выявили нарушения на 42 млн рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась об итогах проверки формирования и исполнения местного бюджета МО "город Красное Село" в 2019-2021 годах. Мероприятие проходило с 13 мая по 25 июня под руководством аудитора Юрия Шутова.

Было выявлено 289 нарушений на общую сумму свыше 42 млн рублей. Большинство из них связаны со сферой муниципальных закупок. Например, в 2019-2020 годах свыше 6 млн потратили на оплату фактически не выполненного ремонта грунтовых дорог, сообщили в КСП. 4,7 млн рублей за тот же период израсходовали на содержание автомобильных дорог и обочин, площадь которых не была подтверждена и обоснована документально.

"Контрольно-счетной палатой установлены факты нарушений при обосновании и определении начальных цен контрактов, что привело к потерям местного бюджета в сумме 3,2 миллиона рублей. При расчете цен контрактов применялись завышенные цены материалов, оборудования, а также повышающие коэффициенты к нормам затрат труда", - говорится в сообщении КСП.

Кроме того, выявлены факты нецелевого расходования средств муниципальной казны на общую сумму порядка 3,2 млн рублей и нарушения при исполнении бюджета. Например, установлено, что за счет налогоплательщиков сотрудникам местной администрации оплачивался проезд без подтверждения разъездного характера их работы. В 2019 году члены избирательной комиссии муниципалитета получили дополнительные вознаграждения на общую сумму около 1,9 млн рублей без учета рекомендаций, разработанных Горизбиркомом.

Отчет о результатах проверки направили губернатору Александру Беглову, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову и в прокуратуру.