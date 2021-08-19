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Петербург отберет проекты для софинансирования строительства школ

фото ЗакС политика Петербург отберет проекты для софинансирования строительства школ

Петербург примет участие во втором этапе отбора проектов на софинансирование возведения трех школ: процесс проходит в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", известили в Смольном.

Планируемый срок ввода отбираемых школ в эксплуатацию - 2024 год, уведомил городской глава Александр Беглов в ходе совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой.

В нынешнем году на реализацию мероприятий госпрограммы "Развитие образования" федеральный центр выделил Северной столице 3,77 млрд рублей, из которых по состоянию на 1 августа были освоены 2,29 млрд.

В конце декабря 2020 года глава кабмина Михаил Мишустин поручил выделить Петербургу 764 млн рублей на приобретение в городскую собственность двух детсадов в Шушарах и Приморском районе.

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