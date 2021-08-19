Петербургские чиновники рассчитывают на массовую постковидную диспансеризацию граждан

В петербургском комитете по здравоохранению определились со своими планами по диспансеризации граждан, перенесших коронавирус, передает ТАСС.

"Где-то мы рассчитываем, что порядка 300 тыс. у нас в этом году должны пройти углубленную диспансеризацию. Конечно, это зависит от эпидемической обстановки", - приводятся слова сотрудницы комитета, Ларисы Соловьевой.

В приоритетном порядке процедуры должны будут коснуться людей с хроническими неинфекционными заболеваниями. Еще одна категория граждан, которым полагается помощь - это не посещавшие поликлинику последние два года. Для всех них, а также для любых желающих обследования смогут начаться не раньше, чем спустя два месяца после излечения от COVID-19.

"Мы рассчитываем на более активный отклик, поскольку цель диспансеризации углубленной - это профилактика отдаленных осложнений коронавирусной инфекции и, прежде всего, тромбообразований - это жизнеугрожающее состояние. Мы рассчитываем, что лица, перенесшие заболевание, понимают важность этого мероприятия, поэтому отклик будет выше", - подчеркнула Соловьева.

На сегодняшний день, по данным профильного комитета, постковидные обследования прошли 8,5 тысяч петербуржцев.