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На маршруте между Москвой и Петербургом в сентябре запустят сдвоенные "Ласточки"

фото ЗакС политика На маршруте между Москвой и Петербургом в сентябре запустят сдвоенные "Ласточки"

Сдвоенные "Ласточки" появятся на маршруте между городом на Неве и Москвой в сентябре: в составе будет по десять вагонов, оповестили в пресс-службе РЖД.

Расширенные поезда будут курсировать по пятницам и воскресеньям, уточнили в компании. Первая подобная "Ласточка" отправится в рейс из Москвы 3 сентября, а из Петербурга начиная с 5 сентября.

Предполагается использование специальных тарифов: например, для пассажиров до 21 года и 60+ билеты стоят на 30% дешевле, а при оформлении билетов в оба конца - на 20%.

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