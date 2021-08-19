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Новости 19 августа, 19:57

К годовщине отравления Навального ЕС выпустил официальное заявление

фото ЗакС политика К годовщине отравления Навального ЕС выпустил официальное заявление

Внешнеполитический отдел Евросоюза опубликовал свежее заявление в связи с надвигающейся первой годовщиной событий в небе над Сибирью, когда после отравления на борту самолета впал в кому российский оппозиционер Алексей Навальный.

"ЕС продолжает призывать Россию провести прозрачное расследование этого покушения на убийство без дальнейших промедлений, а также в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования", - цитирует документ РИА "Новости".

Повторяется в свежем заявлении и уже ранее звучавший от европейских чиновник тезис о необходимости немедленного освобождения Навального из мест лишения свободы. В тексте утверждается, что оппозиционера преследуют сугубо по политическим мотивам.

Напомним, что Навальный почувстовал себя плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву, 20 августа 2020 года. Пилот экстренно посадил самолет, медики вкололи россиянину атропин. После двух дней, проведенных в омской больнице, Навального удалось вывезти санитарным бортом в немецкую клинику "Шарите", врачи которой вскоре нашли в его биоматериале следы боевого отравляющего вещества. РФ отрицает причастность к инциденту, тогда как Навальный, в настоящее время находящийся в колонии, прямо винит в покушении на себя российскую власть.

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