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Муниципал 10:06

Ушел из жизни глава местной администрации МО № 7 Гоголкин

фото ЗакС политика Ушел из жизни глава местной администрации МО № 7 Гоголкин

В муниципальном образовании № 7 сообщили о смерти главы местной администрации Александра Гоголкина. Информация появилась в официальной группе "ВКонтакте" 19 августа.

"Александр Алексеевич был очень талантливым и разносторонним человеком: капитан I ранга, награжденный многочисленными государственными наградами, кандидат философских наук, преподаватель. Отзывчивый, добрый, очень компетентный в работе, советом и наставлением он всегда вселял уверенность и оптимизм", - говорится в сообщении. 

Гоголкин возглавлял местную администрацию с 2005 года. До этого работал муниципальным депутатом МО № 7. В 2016 году выдвигался в Законодательное собрание Петербурга от "Единой России". Был награжден медалями "За воинскую доблесть", "Ветеран военной службы" и другими.

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