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Среди всех городов РФ Петербург стал лидером по количеству ДТП с участием электросамокатов

фото ЗакС политика Среди всех городов РФ Петербург стал лидером по количеству ДТП с участием электросамокатов

Количество официально задокументированных ДТП с участием электросамокатов в России во второй половине текущего года выросло более чем в два раза, при этом наибольшее число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) случилось в Петербурге.

Статистические данные привели эксперты Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Так, в отчёте, опубликованном накануне, 19 августа, указано, что только за первую половину 2021 года было зарегистрировано 135 ДТП, в которых различные травмы получили граждане, управляющие электросамокатами.

"В данных происшествиях погибло 3 и ранено 138 человек, непосредственно осуществлявших передвижение на СИМ. Наибольшее количество таких ДТП зарегистрировано в Петербурге (32), Москве (26), Краснодарском крае (12) и Свердловской области (10)", - следует из данных научного центра МВД.

Наиболее чаще ДТП с участием СИМ, в результате которых пострадали их "подители", происходили при выезде с прилегающей территории (37 ДТП), на регулируемом пешеходном переходе (26 ДТП) и регулируемом перекрёстке (24 ДТП).

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