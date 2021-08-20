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Муниципал 12:21

КСП пообещала проверить устранение финансовых нарушений в МО "Гагаринское"

фото ЗакС политика КСП пообещала проверить устранение финансовых нарушений в МО "Гагаринское"

Контрольно-счетная палата Петербурга заявила о планах проверить, как в МО "Гагаринское" устранили нарушения, выявленные в ходе проверки полгода назад. Результаты аудита КСП опубликовала еще в первом квартале года.

Всего было выявлено 250 нарушений на сумму свыше 50 млн рублей. Они касались не только деятельности муниципальных властей, но и работы местной избирательной комиссии в 2019 году, когда выбирали новый созыв муниципальных депутатов.

КСП, в частности, установила, что ИКМО, которой руководил Алекси Цхададзе, выписала себе вознаграждения за "активную работу" без учета рекомендаций Горизбиркома. Кроме того, комиссия потратила 558 тысяч рублей на поездку в Репино, где был организован обучающий семинар. В расходы ИКМО были включены питание и проживание ее членов и представителей участковых избирательных комиссий, а также лекторов семинара. Эти траты КСП признала нецелевым использованием бюджетных средств. 

Напомним, именно в МО "Гагаринское" в 2019 году всем желающим платили по 1500 рублей за участие в фейковых очередях в местный избирком. Некоторые из реальных кандидатов в депутаты так и не успели предоставить документы, чтобы принять участие в выборах. При минимуме конкуренции 14 из 20 мандатов в местном совете получили представители "Единой России".  

Сумма нецелевого использования средств бюджета МО "Гагаринское", по подсчетам КСП, составила 3 млн рублей. Кроме того, установлено, что за 2,5 года администрацией МО "Гагаринское" были приняты и оплачены товары, работы, услуги, не соответствующие условиям контрактов, на общую сумму более 3,4 миллиона рублей. 

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МО Гагаринское
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Цхададзе Алекси Марленович
Упоминаемые персоны
Цхададзе Алекси Марленович 

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