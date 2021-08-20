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Новости 12:48

"Только политическая воля": Навальный предложил Западу способ борьбы с коррупцией в РФ

фото ЗакС политика "Только политическая воля": Навальный предложил Западу способ борьбы с коррупцией в РФ

В крупнейших западных таблоидах — The Guardian, Frankfurter Allgemeine и Le Monde — сегодня, 20 августа, вышла статья российского оппозиционера Алексея Навального, приуроченная к годовщине его отравления и посвящённая борьбе с коррупцией. Ключевая мысль политика — усиление западных санкций в отношении приближённого к Владимиру Путину олигархата.

Навальный констатирует: созданные на сегодняшний день санкционные списки в отношении должностных лиц РФ не имеют должного результата, так как не были направлены на ближайшее окружение главы государства. В перечнях присутствуют лишь "никому не известные полковники и генералы спецслужб", при этом они "тщательно очищены от тех, в чьих интересах действуют эти полковники". 

"Однако сейчас, увы, западный истеблишмент выступает такой коллективной собакой Павлова. Показываешь полковника спецслужб — кричат: "Под санкции его!". Показываешь олигарха, содержащего полковника, кричат: "Пригласите его в Давос!"

Алексей Навальный

Западу, уверен политик, следует действовать гораздо решительнее, иначе любая антикоррупционная риторика будет являть собой "игру в пустяки".

В качестве мер, которые могли бы предпринять зарубежные лидеры, Навальный выделил несколько, которые, по его мнению, имели бы реальную силу: во-первых, он предлагает ввести специальную мировую категорию "страны, поощряющие коррупцию (способствующие коррупции)", куда можно было включать не отдельных лиц, а целые государства, поощряющие взяточничество.

Во-вторых, страны должны договориться о "приверженности к прозрачности" во время заключения договоров и контрактов. 

"Главной санкцией и, если хотите, налогом на коррупцию для этой группы стран должно стать "принуждение к прозрачности". Вся документация к контрактам, заключенным между западными компаниями и их контрагентами из стран коррупционных рисков должна быть опубликована, если эти контракты в малейшей степени связаны с государством, чиновниками и их родственниками", - аргументирует свою идею оппозиционер.

В-третьих, продолжает Навальный, необходимы серьёзные санкции для круга приближенных к Путину лиц.

Наконец, подытоживает политик, можно было бы учредить специальный международный орган, который бы отслеживал факты коррупции и подкупа политиков. Легализованное взяточничество, считает Навальный, уже процветает и в форме членства видных европейцев в советах директоров государственных российских компаний. Здесь политик называет имя экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который ныне является главой совета директоров "Роснефти".

Напомним, 20 августа 2020 года Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву, после чего самолет экстренно сел в Омске, и политика в уже бессознательном состоянии доставили в местную больницу. Врачи двое суток не давали разрешения на перевозку Навального в Германию, ссылаясь на его нетранспортабельность, однако затем политика все же удалось вывезти в клинику "Шарите" в Берлине. Навальный вышел из комы спустя три недели. Эксперты нескольких европейских лабораторий установили, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок".

Сейчас Навальный отбывает срок в колонии после того, как Симоновский суд Москвы в феврале заменил его условный срок по делу "Ив Роше" на реальный по ходатайству ФСИН.  Служба была недовольна тем, что политик не отмечался в службе, пока проходил в Германии реабилитацию после отравления.

Созданные Навальным структуры — ФБК*, сеть штабов и другие — в РФ признаны экстремистскими.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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