В комстрое обсудили завершение "проблемных" ЖК и призвали застройщиков работать быстрее

В комитете по строительству прошло совещание, на котором обсудили завершение строительства проблемных жилых комплексов в Петербурге.

В нем приняли участие представители комитета, Госстройнадзора, комитетов по транспорту, по энергетике, сетевых организаций и сотрудники ГБУ "Управление строительными проектами". Они заслушали доклады застройщиков и подрядчиков, оценили ход строительства и соблюдение графиков строительно-монтажных работ и обсудили проблемы. В комстрое заявили, что всем застройщикам особо указано на необходимость повысить темпы работ за счет привлечения дополнительной рабочей силы и изыскания финансирования.

Обсуждались несколько проблемных ЖК. Один из них — ЖК "Трио" в Шушарах. В комстрое отметили, что строительно-монтажные работы там ведутся не очень активно, несмотря на то, что в 2019 году уже менялся подрядчик. Гендиректору ООО "Леда" Андрею Храмову поручили ускорить темп и предоставить в комитет график завершения строительства.

Затем обсудили ЖК "Морской конек", который строит УК "Балтик С". Застройщик в рамках банкротства подписал соглашение с инвестором о завершении строительства объекта. Представитель инвестора доложил, что сейчас ведутся работы по восстановлению фасадов и подключению дома к сетям. Комитет получил подробный график достройки дома на 28 квартир. Инвестор планирует завершить работы до конца года, от графика он пока не отстает.

Обсуждали на совещании также ЖК "Новая Скандинавия" и ЖК "Парнас". В случае с первым о темпах работы отчитался гендиректор компании-инвестора ООО "ЗЕНИТ-Строй-Инвест" Алексей Шумилов. Один из двух недостроенных корпусов — 8.3 — планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года. Что касается ЖК "Парнас", то первая очередь уже введена, корпуса 2 и 3 сдадут в конце 2021 и первом квартале 2022 года соответственно. Сообщается, что во втором корпусе установили 99% оконных блоков, в третьем — 45%, также там идут работы по монтажу системы отопления. В сентябре застройщик обещает начать благоустройство.

После этого на совещании обсудили объекты ООО "СК "Дальпитерстрой". ЖК "Знание" в Шушарах строят с отставанием от графика, планируется, что его введут в эксплуатацию в конце 2021 года. Многоквартирный дом № 40 корпус 4 ЖК "Осень" планируется достроить до конца 2022 года.