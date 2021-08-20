Заказчика убийства ректора СПбГУСЭ в 2012 году заочно приговорили к 18 годам колонии

Леноблсуд заочно приговорил бывшего проректора СПбГУСЭ Василия Соловьева к 18 годам колонии строгого режима по делу об убийстве ректора вуза Александра Викторова, сообщили в прокуратуре Ленобласти.

Суд признал Соколова виновным в организации убийства Викторова в 2012 году. Как установил суд, Соколов нанял киллера после того, как Викторов, став ректором ГУСЭ, обнаружил факты "отчуждения объектов недвижимости, принадлежащих университету", а также причинения вузу материального ущерба организациями, подконтрольными проректору. Из-за этого Викторов перед смертью обратился в правоохранительные органы и суд.

Дело рассматривалось с участием присяжных. Кроме срока в колонии, с Соловьева взыскали 20 млн рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации морального ущерба.

Александра Викторова убили 5 сентября 2012 года возле его дома во Всеволожске: в него и его супругу выстрелили несколько раз. Непосредственных исполнителей убийства осудили на сроки до 17 лет колонии. Соловьев объявлен в розыск после того, как не явился в суд на оглашение вердикта присяжных.