В России резко подорожали гробы, кресты и ограды для могил

В России впервые за 10 лет ощутимо выросли цены на похоронную атрибутику, пишет "Коммерсантъ".

Это произошло из-за подорожания древесины и металла. Так, стоимость гробов увеличилась на 30–60%, крестов — на 10–20%. Глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов рассказал, что в августе закупочная стоимость стандартного деревянного гроба составила 9,2 тысячи рублей против не более 7 тысяч в июле. Более дорогие образцы подорожали с 15 тысяч до 20–25 тысяч рублей. Болтунов отметил, что такое заметное повышение произошло впервые за десять лет, и до сих пор цены на гробы росли в пределах инфляции. Представитель подмосковной компании "Фаворит" сообщил о росте цен их гробов на 30% и дал понять, что это не последнее повышение.

Подорожали также памятники, металлические оградки для могил и прочие атрибуты. В ГБУ "Ритуал" сообщили, что получили от ряда производителей письма о росте цен на продукцию в среднем на 15%. Болтунов рассказал, что в начале 2021 года металл для оградок закупали по ценам 40–45 тысяч рублей за тонну, а теперь — не менее 110 тысяч.

С 1 января 2022 года в России будет введен запрет на вывоз необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Эксперты отметили, что из-за этого резко выросла стоимость дерева.