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Новости 15:22

ЦИК снял с выборов "яблочницу" из-за якобы связи с экстремистской организацией

фото ЗакС политика ЦИК снял с выборов "яблочницу" из-за якобы связи с экстремистской организацией

Центральная избирательная комиссия на заседании 20 августа исключил из общефедерального списка "Яблока" на выборах в Государственную Думу Наталью Резонтову. Член ЦИК Антон Лопатин сообщил, что кандидатка не обладает пассивным избирательным правом.

По его словам, Нижегородский областной суд признал Резонтову причастной к деятельности экстремистской организации. Апелляционная инстанция 17 августа оставила это решение в силе, сказал Лопатин. 

За исключение Резонтовой из списка проголосовало большинство членов Центризбиркома. Она шла под первым номером от Нижнегородской области.

Ранее СМИ писали, что Минюств и МВД считают Резонтову причастной к организациям оппозиционера Алексея Навального. Основаниями послужили протоколы, которые составили на "яблочницу" из-за призывов  к январским протестным акциям 2021 года и участия в них, писал "Коммерсант". 

София Саттарова

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