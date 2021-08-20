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В Марий Эл ввели режим ЧС из-за охвативших республику лесных пожаров

фото ЗакС политика В Марий Эл ввели режим ЧС из-за охвативших республику лесных пожаров

Руководство Марий Эл приняло решение ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров: указ подписан главой республики Александром Евстифеевым, информирует пресс-служба локального правительства.

Вводя режим ЧС, власти региона пытаются защитить жителей посёлков, прилегающих к пожарным зонам. Пару дней назад в лес на территории Медведевского района охватило пламя, ликвидировать которого не могут и по сей день. Огонь может перекинуться на близлежащие населённые пункты.

Накануне, 19 августа, в Марий Эл выгорело дотла село Студенка.

Лесные пожары бушуют в нескольких восточных регионах России - Якутии, Мордовии, Башкирии. Совокупно горят миллионы гектаров.

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