Андрея Пивоварова наделили статусом "лицо, аффилированное с иноагентом"

Пребывающий в краснодарском СИЗО петербургский политик Андрей Пивоваров стал "лицом, аффилированным с иноагентом", сообщается в Telegram-канале его команды.

Даже несмотря на то, что официального перечня граждан, помеченных данным "ярлыком", не существует, отныне на любом предвыборном документе - стенд, бюллетень, агитматериалы - он должен быть отображен. Соответствующим образом обязуется также помечать все свои материалы с упоминанием Пивоварова и выдвинувшая его партия "Яблоко".

"Формально списка "лиц, аффилированных с иностранными агентами" не существует. Перед выборами это понятие внесли в основной закон о выборах - и теперь кандидаты, которые по мнению властей сотрудничали с НКО-иноагентами, должны самостоятельно определить себя как "аффилированных лиц". Иначе избирком на свое усмотрение заставит их это указать, а если они откажутся - не допустит до выборов", - пояснили в команде Пивоварова.

Напомним, что учрежденная политиком общественная организация "Открытый Петербург" не так давно была включена в реестр НКО-иностранных агентов Минюста. Связано это с тем, что, по мнению властей РФ, Пивоваров якобы внес на счет ОП некое зарубежное пожертвование.

"Так НКО, не получившее ни копейки иностранных денег, стало иноагентом, а его учредитель Андрей Пивоваров — аффилированным неизвестно с кем лицом", - негодуют соратники петербургского политика.

Пивоварова преследуют по делу о нежелательной организации за прошлогодний репост в социальной сети, который, по его утверждению, даже не сам он лично совершил. Несмотря на уголовное преследование политика, его согласилась выдвинуть по территориальному списку в Госдуму партия "Яблоко".

* Организация "Открытый Петербург" внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов