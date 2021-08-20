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Меркель затронула тему освобождения Навального в ходе переговоров с Путиным в Москве

фото ЗакС политика Меркель затронула тему освобождения Навального в ходе переговоров с Путиным в Москве

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, передает РИА "Новости".

Переговоры продились в общей сложности три часа. Ожидалось, что Путин и Меркель должны обсудить двусторонние отношения, пандемию коронавируса, ситуацию в Афганистане и минские договоренности. 

В ходе пресс-конференции после переговоров Меркель заявила, что в числе прочего говорила с Путиным об освобождении Навального, передает "Новая газета". По словам Меркель, немецкая сторона считает неприемлемой замену условного срока Навальному на реальный. Также она выразила озабоченность по поводу признания трех германских НПО "нежелательными" в России.

Это последний визит Меркель в Россию в статусе канцлера: через месяц в Германии пройдут парламентские выборы, она заявляла, что не собирается переизбираться и планирует покинуть политику.

В январе Навального задержали, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил реабилитацию после отравления в августе 2020 года. ФСИН не устроило, что в это время политик не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок по делу "Ив Роше", и потребовала заменить условное наказание на реальное. После суда Навального отправили в колонию во Владимирской области.

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