Суд в Петербурге изучит видео следственного эксперимента по делу о насилии к силовику на митинге 31 января

Октябрьский районный суд Петербурга 20 августа снова перенес заседание по делу участника акции 31 января Ильи Першина. Его обвиняют в нападении на сотрудника ОМОНа. Судья собирается ознакомиться с видеороликом со следственного эксперимента. На сегодняшнем заседании не оказалось "технической возможности" для этого, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

На очередном заседании Першин рассказал, что не бил силовика, да и в самом митинге принимать участие не планировал, а узнал о нем случайно от своей подруги. Прокурор начал поднимать протоколы допроса следователем и указал на нестыковки. На предыдущих допросах Першин говорил, что узнал о планируемой акции из социальных сетей. На заседании обвиняемый заявил, что при первом допросе следователь специально задавал вопросы таким образом, чтобы запутать его.

Гособвинитель: Никаких замечаний [к старому протоколу] не было у вас?

Першин: Я не знал, что можно выдвигать замечания.

Судья: С протоколом ознакомились?

Першин: Мне объяснили в двух словах, но прочитать толком не дали. Мне сказали, что нужно написать просто, что прочитано.

Першин отметил, что следователь толковал его показания по-своему. Например, следователь рассказал ему, что при посещении митинга человек в ту же минуту становится его участником. На вопрос, понятны ли его слова, ответ "да" был интерпретирован как согласие со статусом участника несанкционированной акции.

Защитники Першина адвокаты ОВД-Инфо Алексей Калугин и Антон Юпанов предполагают, что ОМОНовец мог получить травму не во время задержания, а при падении, оступившись.

- О падении говорили очевидцы, да и сам Алексеев говорил, что он упал. Возможность получения данной травмы при падении не рассматривалась. И специалист, и эксперт заявляют, что этого установить невозможно, но говорят, такое допустимо. Из-за этого они рекомендуют провести экспертизу, - рассказал ЗАКС.Ру Юпанов.

На видеозаписи, ради которой перенесли заседание, запечатлен следственный эксперимент. Ни обвиняемого, ни его защитников на него не пригласили. По словам Калугина, на видео не показали, как Першин мог нанести удар по задней стороне коленного сустава силовика, стоя к нему спиной.

Першина обвиняют в совершении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни (ч. 1 ст. 318). По версии следователей, во время задержания на Исаакиевской площади молодой человек ударил сотрудника ОМОНа Ивана Алексеева локтем в грудь и ногой в колено. От полученных травм, как заявлял потерпевший ранее, его нога "отключилась". Алексеев также говорил, что не желает обвиняемому строгого наказания.

Напомним, 18 августа Ленинский районный суд вынес приговор участнику другого митинга Ивану Пунегову по такой же статье. Ему назначили год колонии-поселения за то, что на акции 21 апреля он якобы обхватил шею сотрудника полиции.

Константин Леньков