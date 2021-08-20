В Минздраве обозначили список регионов-лидеров по вакцинации от COVID-19

По состоянию на сегодняшний день, 20 августа, от коронавируса привились уже 43 млн россиян, поделились статистикой в Министерстве здравоохранения.

При этом глава ведомства Михаил Мурашко заявил о недостаточной иммунизации населения страны для окончательной победы над COVID-19. В то же время субъекты РФ не испытывают недостатка в "антиковидных" вакцинах.

"У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения. Это лидеры, такие как Чеченская Республика, приближаются к этим цифрам Белгород, Московская область и ряд других регионов", - цитирует ТАСС заявление Мурашко, озвученное в ходе брифинга в Минздраве.

Напомним также, что в Петербурге для горожан, желающих вакцинироваться, доступны 165 прививочных пунктов. За последние сутки от COVID-19 первично укололись почти 6 тысяч горожан, завершили курс - свыше 18 тысяч. Всего первую дозу вакцины получили 1,43 млн петербуржцев, вторую - 1,3 млн.