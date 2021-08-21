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Петербургским частным приютам для животных выделят из бюджета 4,1 млн рублей

фото ЗакС политика Петербургским частным приютам для животных выделят из бюджета 4,1 млн рублей

Петербургские некоммерческие организации, специализирующиеся на помощи животным с проживанием и прокормом, получили субсидии из городского бюджета, составившие в общей сложности 4,1 млн рублей. Эти средства призваны компенсировать траты на коммунальные услуги.

"В приютах спасают бездомных животных, дают шанс обрести новый дом. Им должна быть оказана необходимая помощь в этом благородном деле. Только объединив усилия неравнодушных людей, общественных организаций и государственных органов, можно достичь ответственного отношения к животным", - цитирует вице-губернатора Олега Эргашева его пресс-служба.

Всего в нынешнем году на содержание животных, в том числе инвалидизированных, город направил 8,3 млн рублей. Предполагается, что деньги пойдут на новое оборудование для оказание медицинской помощи. В сообщении отмечается, что приюты с животными-инвалидами впервые получают помощь из бюджета.

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