Петербургским частным приютам для животных выделят из бюджета 4,1 млн рублей

Петербургские некоммерческие организации, специализирующиеся на помощи животным с проживанием и прокормом, получили субсидии из городского бюджета, составившие в общей сложности 4,1 млн рублей. Эти средства призваны компенсировать траты на коммунальные услуги.

"В приютах спасают бездомных животных, дают шанс обрести новый дом. Им должна быть оказана необходимая помощь в этом благородном деле. Только объединив усилия неравнодушных людей, общественных организаций и государственных органов, можно достичь ответственного отношения к животным", - цитирует вице-губернатора Олега Эргашева его пресс-служба.

Всего в нынешнем году на содержание животных, в том числе инвалидизированных, город направил 8,3 млн рублей. Предполагается, что деньги пойдут на новое оборудование для оказание медицинской помощи. В сообщении отмечается, что приюты с животными-инвалидами впервые получают помощь из бюджета.