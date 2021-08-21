Минздрав разрешил пожилым людям вакцинироваться "Спутником Лайт"

Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" официально стала пригодной для вакцинации пенсионеров, о чем объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" для лиц старше 60 лет", - приводит его слова "Интерфакс".

Как и раньше рассказывали специалисты, прежде всего "облегченная" вакцина подходит для тех, кто хочет ревакцинироваться. По данным Мурашко, на сегодняшний день все регионы в большей или меньшей степени обеспечены "Спутником Лайт".

Ранее РФПИ оценивал эффективность однокомпонентной российской вакцины на уровне 80 процентов.