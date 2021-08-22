В России выявили еще 20,5 тысячи случаев COVID-19, в Петербурге — 1,4 тысячи

В России за последние сутки выявлено 20 564 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрировано 6 747 087 случаев заболевания. За сутки в статистику летальных исходов добавили 762 смерти, по официальным данным, на 22 августа от коронавируса умерли 176 044 россиянина.

В Петербурге заболел еще 1 481 человек. По официальной статистике, с марта 2020 года в городе зафиксировано 567 185 случаев заболевания. Еще 39 смертей признаны связанными с коронавирусом, всего на 22 августа известно о 20 265 летальных исходов от инфекции.

В Москве, где заболевших больше всего, заразился еще 1 661 человек. В Подмосковье — 1 184.