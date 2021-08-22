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Новости 11:57

Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем государственного флага России

фото ЗакС политика Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем государственного флага России

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем государственного флага России.

Они заявили, что все больше ощущают "преемственность разных этапов в истории" России. По их словам, России "всегда была сильна народным единством, опорой на традиции, высокие духовные и нравственные ценности, хранимые многими поколениями".

"Российский триколор олицетворяет мощь и величие нашего государства, нашу уверенность в будущем.  Он дорог всем, кто любит Отечество, гордится его победами и достижениями, ощущает свою ответственность за судьбу родной земли", - считают Беглов и Макаров.

Они пожелали петербуржцам  здоровья, благополучия, оптимизма и новых свершений.

День флага России отмечается 22 августа с 1994 года. Триколор вместо алого флага с серпом и молотом был введен после августовского путча 1991 года, официально его утвердили 1 ноября.

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