Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге превысил норматив

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге превышает единицу, выбиваясь из нормы, следует из показателей эпидемиологической ситуации, опубликованных Смольным.

Коэффициент за сутки 21-22 августа составил 1,10 при норме не более 1. За минувший день зарегистрирован 1 481 новый случай заболевания коронавирусом, выздоровели, по официальным данным, 440 человек. Накануне коэффициент также превышал норму, а 20-го числа, в пятницу, был в ее пределах.

В Петербурге развернуты 6 373 койки для пациентов с COVID-19, из них заняты 4 158. За последние сутки госпитализированы 220 человек. В реанимации остаются 414 петербуржцев, к аппаратам ИВЛ подключены 173. Лечение от коронавируса и пневмоний амбулаторно проходят, по официальным данным, 24 439 человек, из них 58 человек не получают бесплатной лекарственной терапии на дому.

По последним данным, в Петербурге от коронавируса привились 1 445 283 человека, из них 1 342 347 прошли полный цикл вакцинации. В городе остается запас вакцин в 378 510 доз.