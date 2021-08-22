Путин согласился продлить мораторий на плановые проверки бизнеса в 2022 году

Президент Владимир Путин поддержал идею продлить мораторий на плановые проверки бизнеса до конца 2022 года, передает ТАСС.

Предложение высказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе встречи президента с членами "Единой России". Путин согласился с ним, сказав, что "безусловно, это нужно сделать" и пообещал, что власти постараются "это обеспечить".

"Что касается проверок — то же самое. Я с правительством этот вопрос поставлю для обсуждения. Чем меньше административной давленки, тем лучше. Но, единственное, конечно, это вопрос, связанный с обеспечением безопасности потребителей",— добавил Путин.

Мораторий на проверки бизнеса был введен в 2020 году на фоне эпидемии коронавируса. Эта мера продлевалась и на 2021 год.