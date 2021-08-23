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Муниципал 10:59

Заподозренного во взятке депутата МО "Волковское" исключили из "Единой России"

фото ЗакС политика Заподозренного во взятке депутата МО "Волковское" исключили из "Единой России"

Депутат МО "Волковское" Александр Савченков, отправленный В СИЗО по подозрению во взятке, исключён из "Единой России".

Савченкову инкриминируют ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору; с вымогательством взятки; в крупном размере).

Как полагают следователи, Савченков и замглавы муниципалитета Никита Махов "умышленно, из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор на получение взятки в виде денег в крупном размере, с вымогательством взятки, за общее покровительство по службе работников МО "Волковское"".

После этого Савченков и Махов потребовали у подчинённых последнего дать им взятку, "угрожая в случае отказа препятствованием исполнения последними должностных обязанностей, препятствованию рабочей деятельности, созданием проблем по службе вплоть до увольнения". Подчиненные на передачу денег согласились. В итоге сотрудники муниципалитета передали Махову взятку в размере 366 тысяч рублей, которую он впоследствии "вручил" Савченкову.

Адвокаты муниципала ходатайствовали о домашнем аресте, однако суд отказал, отправив мужчину в СИЗО.

Добавим также, что в "Единой России" приостановили также членство Махова.

В совете МО "Волковское" на протяжении длительного времени идет конфликт между депутатами из команды главы МО Михаила Куренева и депутатами, выступающими против него. ЗАКС.Ру рассказывал о раскладе сил в этом муниципалитете.

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