Макаров: Депутаты имеют право на поправки в бюджет

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 23 августа выступил на открытии совещания по проекту городской казны на 2022 год.

- Депутаты имеют право на те поправки, которые они предлагают, - обозначил позицию ЗакСа Макаров.

Также спикер ЗакСа поблагодарил "за мудрость" членов бюджетно-финансового комитета городского парламента и заявил о дружбе с финансовым вице-губернатором Эдуардом Батановым и главой комфина Алексеем Корабельниковым.

- Крепкая дружба начинается с недоразумения. У нас с финансовым блоком недоразумений не было. У нас бывают с другими людьми недоразумения, - отметил Макаров.

Напомним, несколько непарламентских партий в ходе предвыборной кампании заявили о необходимости перевести седьмой созыв ЗакСа на непостоянную основу и отменить процедуру депутатских поправок в бюджет.

Сергей Еремеев