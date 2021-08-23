В Петербурге выявили менее 700 новых случаев COVID-19 впервые с апреля

В Петербурге оперативный штаб отчитался о 691 новом случае заражения коронавирусом, это минимальное значение с 24 апреля. По всей России выявлено 19 454 новых случаев COVID-19 — наименьшее с 23 июня.

Нарастающим итогом за время эпидемии к 23 августа зафиксирован 6 766 541 случай заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 176 820 россиян, за последние сутки в статистику внесли 776 летальных исхода.

В Петербурге с марта 2020 года зарегистрировано 567 876 случаев болезни. Еще 38 смертей в городе признаны связанными с коронавирусом, всего известно о 20 303 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 458 человек. В Подмосковье — 1 187.