           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:11

Доппотребность бюджета Петербурга превысила 260 млрд

фото ЗакС политика Доппотребность бюджета Петербурга превысила 260 млрд

Исполнительные органы власти Петербурга подали заявки на дополнительное финансирование бюджета в 2022 году в размере 260,1 млрд рублей. Это следует из доклада председателя комитета финансов Алексея Корабельникова в ходе "нулевых чтений" 23 августа. 

По словам Корабельникова, 174,8 млрд — общий объем заявок по текущим расходам. Дополнительная потребность по адресной инвестиционной программе составила 85,3 млрд рублей. 

В текущую редакцию проекта бюджета на 2022 год заложены расходы в размере 740 млрд рублей. 

"Нулевые чтения" бюджета Петербурга стартовали в Мариинском дворце 23 августа. Ожидается, что они продлятся пять дней.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru