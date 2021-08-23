           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:28

В Таврическом саду обновили двухсотлетний пешеходный мост

фото ЗакС политика В Таврическом саду обновили двухсотлетний пешеходный мост

В Таврическом саду завершилась реконструкция 4-го Таврического моста, сообщили в ГБУ "Мостотрест". 

Специалисты очистили от грязи и ржавчины гранитные элементы и металлические конструкции моста, расчистили швы и перекрасили детали из металла. В предприятии подчеркнули, что работы проводились в строгом соответствии с требованиями КГИОП, потому что мост — объект культурного наследия федерального значения.

4-й Таврический мост был построен в 1793 году. Его длина 21,6 метра, ширина — 3,7. В последний раз до этого его ремонтировали более двадцати лет назад. Нынешний ремонт был начат в апреле 2021 года.

фото: ГБУ "Мостотрест"

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru