В Таврическом саду обновили двухсотлетний пешеходный мост

В Таврическом саду завершилась реконструкция 4-го Таврического моста, сообщили в ГБУ "Мостотрест".

Специалисты очистили от грязи и ржавчины гранитные элементы и металлические конструкции моста, расчистили швы и перекрасили детали из металла. В предприятии подчеркнули, что работы проводились в строгом соответствии с требованиями КГИОП, потому что мост — объект культурного наследия федерального значения.

4-й Таврический мост был построен в 1793 году. Его длина 21,6 метра, ширина — 3,7. В последний раз до этого его ремонтировали более двадцати лет назад. Нынешний ремонт был начат в апреле 2021 года.

фото: ГБУ "Мостотрест"