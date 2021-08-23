В Смольном не спешат озвучивать оценку доходов от переезда "Газпрома"

Председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников не стал прогнозировать, сколько получит регион от регистрации на своей территории офиса "Газпрома".

- Предвосхищая вопросы, могу сказать, что до сих пор в этом вопросе у нас точка не поставлена, - заявил глава комфина 23 августа в ходе "нулевых чтений" бюджета Петербурга на 2022 год. - Мы с компанией ведём консультации, определяем возможные дополнительные поступления. Безусловно, они будут, но относиться к ним нужно с определённой долей осторожности, учитывать риски, которые с этими доходами связаны.

Также не стал давать депутатам конкретных прогнозов по этому вопросу заместитель руководителя УФНС по Петербургу Владимир Полежаев.

- Это кропотливая работа с самим налогоплательщиком, с которым и мы, и комитет финансов сейчас встречи проводим. Мы, конечно, учли исходя из динамики поступлений по предыдущему месту регистрации... Дальше, уже к концу года, мы, наверное, сможем что-то сказать, - сказал Полежаев.

Также он отметил, что не может озвучивать суммы из-за обязательств, связанных с налоговой тайной.

Сергей Еремеев