В Петербурге для COVID-больных свободны 45% коек

Для пациентов с пневмониями и коронавирусом в Петербурге доступны 44,85% перепрофилированных больничных коек, а именно — 6373 места, проинформировали в Смольном.

За последние 24 часа в городские медучреждения с COVID-19 попали 176 человек, а 72 выписали и отправили домой. В реанимации пребывают 427 петербуржцев, к аппаратам ИВЛ подключены 182 пациента.

По сведениям федерального штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Северной столице зафиксировали 691 новый случай заражения COVID-19, скончались при этом ещё 38 горожан.