ЕС выделил Украине с 2014 года свыше 16 млрд евро господдержки

Европарламент выделил Украине уже 16 млрд евро государственной поддержки: данная мера предпринимается ЕС после "отсоединения" Крыма в 2014 году.

"ЕС уже выделил Украине 16 миллиардов евро с 2014 года", - цитирует КП заявление председателя Европейского совета Шарля Мишеля, сделанное им в ходе выступления на форуме "Крымская платформа".

В обозначенную сумму входит в том числе поддержка граничащих с Крымом депрессивных регионов Украины, столкнувшихся с существенными убытками после разрыва экономических отношений со ставшим российским полуостровом.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что потенциальные убытки Киева от потери Крыма превышают 100 млрд долларов. Это и утраченные природные ресурсы, и промышленность, и активы государства.

Европа, напомним, присоединение полуострова к России не признаёт и считает его аннексией.