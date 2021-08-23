Соединяющую Петербург и Москву трассу М-10 частично перекроют в течение двух дней

Трасса М-10 "Россия", соединяющая Петербург и Москву, будет частично недоступна для движения всех видов транспорта в течение двух дней, оповестили в ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

Ограничения вводятся ввиду проведения работ по подвесу самонесущих изолированных проводов (СИП), предназначающихся для передачи и распределения электроэнергии в воздушных силовых и осветительных сетях напряжением до 35 кВ.

Сначала ограничения коснутся участка между Трубниковым Бором и Помераньем на 601-м км автотрассы: ремонт затронет два дня - 31 августа и 1 сентября.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что работы с электричеством проводятся в рамках устройства искусственного освещения дороги, которое проводится с 599+319 км по 666+700 км М-10. Монтаж должен завершиться в октябре текущего года.