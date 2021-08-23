Генпрокуратура признала христианские организации из Латвии и Украины нежелательными

Генпрокуратура признала несколько религиозных организаций из Латвии и Украины нежелательными на территории России, об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Нежелательными признаны: Международное христианское движение "Новое поколение", Евангельская христианская церковь "Новое Поколение" (обе - Латвия), Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви "Новое Поколение", Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж "Новое Поколение" (Украина). По версии Генпрокуратуры, деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" России, в чем именно это заключается, не уточняется.

Признание структур нежелательными влечет за собо й запрет на их работу в России, нарушение которого грозит административной и уголовной ответственностью. Информацию передали в Минюст для внесения в реестр.