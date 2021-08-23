"Город наращивает темпы модернизации сетей": У "Проспекта Просвещения" завершился ремонт тепломагистрали

ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" оповестило о завершении работ по обновлению тепломагистрали у станции метро "Проспект Просвещения": 250 тысяч горожан теперь имеют доступ к модернизованной тепловой сети, проинформировали в Смольном.

"Город планомерно наращивает темпы модернизации тепловых сетей. Если в 2018 году реконструировали и капитально ремонтировали около 200 км, в 2019 году - 237 км, в 2020-м – 252 км, то в 2021-м будет отремонтировано не менее 267 км трубопроводов. Особое внимание – реконструкции крупных тепловых магистралей, от которых зависят теплоснабжение и горячее водоснабжение сотен зданий. Эта работа уже позволила остановить увеличение износа тепловых сетей, а также сократить количество крупных технологических нарушений", - отозвался о завершении ремонта городской глава Александр Беглов.

К теплосети на пересечении проспектов Энгельса и Просвещения, идущей от котельной Парнас, подключено 1591 здание, в том числе 945 жилых домов, 98 детских учреждений, 12 учебных, 63 школы, 58 объектов здравоохранения и 415 прочих зданий.

Работники ГУП "ТЭК СПб" вырезали 540 метров изношенных труб: процесс проходил за счет собственных средств предприятия.

Фото пресс-службы ГУП ТЭК