Роспотребнадзор: В РФ стабилизировалась ситуация с COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заверил: эпидемическая ситуация в России налаживается, заболеваемость идет на спад.

"Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных - это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды", - цитирует Горелова ТАСС.

Период стабилизации может длиться до полутора месяцев, после чего можно фиксировать постоянное снижение уровня заболеваемости, уточнил специалист Роспотребнадзора. Несмотря на общие показатели, суточный рост COVID-зараженных по-прежнему высокий, поэтому россиянам необходимо строго соблюдать противоэпидемические меры.

Напомним, за последние 24 часа в РФ зарегистрировано 19 454 новых случая COVID-19. На общем фоне петербургская статистика выглядит весьма впечатляюще: если 22 августа сообщалось о 1 481 заболевшем, то 23 августа - о 691.