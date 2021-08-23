Прокуратура потребовала от ВШЭ и МВД привести в порядок заброшенные дома на проспекте Обуховской Обороны

Прокуратура Невского района Петербурга потребовала от Высшей школы экономики и МВД заняться восстановлением двух зданий на проспекте Обуховской Обороны, сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что дома 42 к. 2 лит. А и 44 лит. А по проспекту находятся в неудовлетворительном состоянии в нарушение требований законодательства о сохранности государственного имущества. В адрес руководителей НИУ ВШЭ и МВД внесли представления об устранении нарушений, сейчас проводятся работы по обеспечению сохранности зданий.

Оба здания были построены в начале XX века, были жилыми, но потом оказались заброшенными. В доме 44 по проспекту Обуховской Обороны ВШЭ планировала открыть общежитие.