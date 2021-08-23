Мурманскую активистку Грудину допросили по новому делу в отношении Навального

Мурманская активистка Виолетта Грудина сообщила в Facebook, что ее допросили в Следственном комитете по делу о создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Ее пригласили на допрос в качестве свидетеля. По словам Грудиной, он продлился 15 минут и ничего интересного в его ходе не произошло. Грудина считает дело абсурдным и называет его "очередным предлогом", чтобы Алексей Навальный оставался в колонии.

Дело по ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний) завели 11 августа. Оно касается создания ФБК*. По делу проходят Алексей Навальный, Иван Жданов и Леонид Волков, как создатели. По версии следствия, деятельность фонда "сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний".